La Süddeutsche e l’elogio di Mourinho | “Capisce gli italiani | questa è la sua forza”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 25 maggio 2022)diin apertura della sezione sportiva dellaZeitung. Titolo: Roma ama il marziano. L’articolo parte dalle lacrime di José dopo l’eliminazione del Leicester e la qualificazione della Roma alla finale di Conference League (che si disputerà stasera a Tirana contro il Feyenoord). Un giornale romano ha scritto commosso: “Puoi fingere di ridere, è facile. Ma non puoi piangere artificialmente”. Il quotidiano tedesco scrive che per capire Roma e questo amore quasi devoto dei romanisti per, bisogna conoscere la storia del marziano: “Un marziano a Roma”, un racconto surreale e tragicomico del 1954 del meraviglioso Ennio Flaiano, il miglior raccontatore dell’Italia. La storia racconta così: un giorno un’astronave atterra a Villa Borghese, il grande parco cittadino di Roma, e ne esce ...