Isola 16, Maria Laura De Vitis in lacrime ma Nicolas Vaporidis non le crede e la affronta: ecco cosa è successo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Momenti difficili per Maria Laura De Vitis all’Isola dei Famosi. La ragazza sembra aver accusato molto l’ultima puntata andata in onda, dalla quale ne è uscita la più nominata dal gruppo andando direttamente in nomination. Nella striscia del daytime andato in onda oggi alle 16.10 su Canale 5 abbiamo visto Maria Laura in piena crisi post puntata. Raggiunta dapprima da Estefania Bernal che, vedendola piangere, ha provato a rassicurarla. Ma la ragazza ha mostrato tutta la sua delusione dicendo: Io volevo rendere orgogliosa mia mamma. E poi non mi aspettavo che Carmen mi nominasse perché per me lei è un punto di riferimento qua. Poi ha proseguito ancora aggiungendo di essere rimasta male anche della nomination di un altro naufrago che reputava amico: Carmen mi ha nominata e pensavo ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Momenti difficili perDeall’dei Famosi. La ragazza sembra aver accusato molto l’ultima puntata andata in onda, dalla quale ne è uscita la più nominata dal gruppo andando direttamente in nomination. Nella striscia del daytime andato in onda oggi alle 16.10 su Canale 5 abbiamo vistoin piena crisi post puntata. Raggiunta dapprima da Estefania Bernal che, vedendola piangere, ha provato a rassicurarla. Ma la ragazza ha mostrato tutta la sua delusione dicendo: Io volevo rendere orgogliosa mia mamma. E poi non mi aspettavo che Carmen mi nominasse perché per me lei è un punto di riferimento qua. Poi ha proseguito ancora aggiungendo di essere rimasta male anche della nomination di un altro naufrago che reputava amico: Carmen mi ha nominata e pensavo ...

Advertising

IsaeChia : #Isola 16, Maria Laura De Vitis in lacrime ma Nicolas Vaporidis non le crede e la affronta: ecco cosa è successo… - WhyckieQueenie : @Just___Pat un pochino ha ragione Nicolas: le lacrime di maria laura sembrano essere strumentali per passare da vit… - zazoomblog : “Me l’avete fatto voi. Perché?”. Isola dei Famosi Maria Laura scopre tutto su Carmen e Edoardo - #l’avete #fatto… - giuliana1655 : RT @fabiani_ilaria: Maria Laura cosa ha fatto sull'isola?A parte piangere e fingere un interesse per Alessandro? #isola - giuliana1655 : RT @Disperlinglibe1: Ecco, bravo Nicolas, su Maria Laura c'hai ragione! #isola -