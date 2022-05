Grande Fratello Vip 7, spunta una improbabile lista di concorrenti: ecco tutti i nomi (Di mercoledì 25 maggio 2022) In queste ore sta girando uno screen particolarmente fantasioso con l’ipotetico cast del Grande Fratello Vip 7. Tra questi nomi è spuntato – addirittura – Gino Paoli e anche Sandra Milo (che ha smentito commentando un post del nostro blog). spunta una lista (inverosimile) di nomi per il Grande Fratello Vip 7 Tra i nomi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 25 maggio 2022) In queste ore sta girando uno screen particolarmente fantasioso con l’ipotetico cast delVip 7. Tra questito – addirittura – Gino Paoli e anche Sandra Milo (che ha smentito commentando un post del nostro blog).una(inverosimile) diper ilVip 7 Tra i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

