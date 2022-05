Giro d’Italia 2022, tutte le classifiche: Koen Bouwman saldamente al comando della Maglia Azzurra (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLASSIFICA GENERALE 1 1 – CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 14? 73:19:40 2 2 – HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 21? 0:03 3 4 ?1 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 1:05 4 3 ?1 ALMEIDA João UAE Team Emirates 2? 1:54 5 5 – NIBALI Vincenzo Astana Qazaqstan Team 5:48 6 7 ?1 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 4? 6:19 7 9 ?2 HIRT Jan Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 15? 7:12 8 8 – BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 7:13 9 11 ?2 LÓPEZ Juan Pedro Trek – Segafredo 6? 12:27 10 6 ?4 POZZOVIVO Domenico Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 12:30 11 14 ?3 CARTHY Hugh EF Education-EasyPost 17:03 12 10 ?2 VALVERDE Alejandro Movistar Team 2? 17:46 13 12 ?1 ARENSMAN Thymen Team DSM 7? 19:13 14 15 ?1 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 18? 20:15 15 13 ?2 HAMILTON Lucas Team BikeExchange – Jayco 23:57 16 16 – MARTIN Guillaume Cofidis 25:52 17 17 – FORTUNATO ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLASSIFICA GENERALE 1 1 – CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 14? 73:19:40 2 2 – HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 21? 0:03 3 4 ?1 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 1:05 4 3 ?1 ALMEIDA João UAE Team Emirates 2? 1:54 5 5 – NIBALI Vincenzo Astana Qazaqstan Team 5:48 6 7 ?1 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 4? 6:19 7 9 ?2 HIRT Jan Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 15? 7:12 8 8 – BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 7:13 9 11 ?2 LÓPEZ Juan Pedro Trek – Segafredo 6? 12:27 10 6 ?4 POZZOVIVO Domenico Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 12:30 11 14 ?3 CARTHY Hugh EF Education-EasyPost 17:03 12 10 ?2 VALVERDE Alejandro Movistar Team 2? 17:46 13 12 ?1 ARENSMAN Thymen Team DSM 7? 19:13 14 15 ?1 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 18? 20:15 15 13 ?2 HAMILTON Lucas Team BikeExchange – Jayco 23:57 16 16 – MARTIN Guillaume Cofidis 25:52 17 17 – FORTUNATO ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1??6?? ?? Salò - Aprica (Sforzato Wine Stage) ?? @HirtJan ???? ?? @ThymenArensman ???? ??… - giroditalia : ?? Giro d'Italia cheering is always for, never against. ?? GRAZIE TIFOSI, this thread for you! ?? Il tifo al Giro d'I… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? (with a bit of TACATACATACATACA) Powered by @ENIT_italia - ledicoladelsud : Giro d’Italia 2022, Buitrago vince 17esima tappa - GianniVaretto : RT @Gazzetta_it: Giro d’Italia: #Buitrago trionfa a Lavarone. #Carapaz conferma rosa -