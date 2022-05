Germania | Ifo | cresce barometro occupazione a maggio a 104 | 0

Advertising

TV7Benevento : Germania: Ifo, aziende assumono, a maggio indice sale a 104 punti - - ekonomia_it : Germania, indice IFO cresce a sorpresa nel mese di maggio #kbriefing #datimacro - ANSANuovaEuropa : Germania: fiducia imprese a maggio risale, Ifo a 93 punti - FIRSTonlineTwit : Germania, l’indice Ifo sulla fiducia nell’economia sale a sorpresa a maggio: “Nessun segnale di recessione” - FIRST… - moneypuntoit : ?? Germania: indice IFO migliore delle stime a maggio ?? -

Un numero crescente di aziende inprevede di assumere nuovo personale: l'Il barometro dell'occupazione è salito a 104,0 punti a maggio dopo aver misurato 102,8 punti ad aprile. quello dellaun solido sviluppo ......esce il Financial Stability Review della Bce ed è atteso il risultato finale sul Pil della... ma è anche vero che le imprese restano ottimiste, come dimostra l', da cui trapela che le ...Roma, 25 mag. (askanews) - Un numero crescente di aziende in Germania prevede di assumere nuovo personale: l'ifo Il barometro dell'occupazione è salito a 104,0 punti a maggio dopo aver misurato 102,8 ...Roma, 25 mag. (askanews) - Un numero crescente di aziende in Germania prevede di assumere nuovo personale: l'ifo Il barometro dell'occupazione è salito a 104,0 punti a maggio dopo aver misurato 102,8 ...