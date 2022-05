Gaten Matarazzo: la star di Stranger Things torna a teatro con un ruolo in Dear Evan Hansen (Di mercoledì 25 maggio 2022) Gaten Matarazzo sarà protagonista tra qualche giorno di Stranger Things 4 e a luglio tornerà a teatro a Broadway grazie a Dear Evan Hansen. Gaten Matarazzo, tra qualche giorno di nuovo protagonista sugli schermi di Netflix con Stranger Things 4, tornerà a teatro con lo spettacolo Dear Evan Hansen. Il giovane attore sarà impegnato sul palco di Broadway a partire dal 19 luglio. Stacey Mindich, produttrice del musical Caro Evan Hansen, ha annunciato l'arrivo di Gaten Matarazzo. L'interprete di Dustin nella serie Stranger ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 25 maggio 2022)sarà protagonista tra qualche giorno di4 e a luglio tornerà aa Broadway grazie a, tra qualche giorno di nuovo protagonista sugli schermi di Netflix con4, tornerà acon lo spettacolo. Il giovane attore sarà impegnato sul palco di Broadway a partire dal 19 luglio. Stacey Mindich, produttrice del musical Caro, ha annunciato l'arrivo di. L'interprete di Dustin nella serie...

