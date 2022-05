Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi a fine agosto a Venezia | ma il luogo resta top secret

(Di mercoledì 25 maggio 2022) PESARO -sposerà la 'Divina'il prossimo. La coppia continuerà a vivere a Verona e cerca una nuova casa per avere più spazio per i quattro ...

Advertising

redazionerumors : Federica Pellegrini e Matteo Giunta, il racconto del matrimonio da sogno Leggi l'articolo completo su… - MediasetTgcom24 : Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Venezia a scegliere i dettagli del matrimonio #pellegrini #miccio #federica… - Sport_Fair : Federica #Pellegrini e Matteo Giunta si raccontano a pochi mesi dal matrimonio Tra battute e desideri - bed2f572c0674fe : @PepoTwitte Infatti ha un non so cosa di Federica Pellegrini - zazoomblog : Federica Pellegrini dopo le nozze con Matteo un figlio: «Ma ho messo una condizione» - #Federica #Pellegrini… -

PESARO - Matteo Giunta sposerà la 'Divina'il prossimo fine agosto a Venezia . La coppia continuerà a vivere a Verona e cerca una nuova casa per avere più spazio per i quattro bulldog francesi che hanno adottato: Vanessa, ...Il countdown è i niziato da tempo . Un mese e mezzo fa, infatti,e Matteo Giunta hanno annunciato alcuni importanti novità riguardo alle attesissime nozze. "Non pensavo che organizzare un matrimonio fosse così complicato, ma siamo comunque a ...Federica Pellegrini ha confessato di aver imposto una condizione al fidanzato Matteo Giunta a proposito dell'avere un figlio. Fervono i preparativi per le nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta ...Federica Pellegrini e Matteo Giunta nozze: in una doppia intervista, la coppia ha parlato in esclusiva delle attesissime nozze, che si terranno a ...