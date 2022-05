Draghi va alla Bocconi a dare lezioni di Tachiconcorrenza. Gli studenti: “È come un concerto” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Bocconiano a chi? Giocano a ping pong, indossano le t-shirt, si fotocopiano le dispense mentre le matricole di “Mathematical and Computing Sciences” prendono in giro quelli di Economia con lo sberleffo “sembri proprio un Bocconiano”. Ed era questo il covo dei poteri forti? È atteso Mario Draghi per ricordare la lezione di Alberto Alesina, il cognome doppia firma dell’economia italiana (Alesina&Giavazzi) troppo presto separata dalla malasorte, la morte del professore “Alberto”. È dunque un pomeriggio “booster” di libero mercato, di modernità, mentre a Roma governo, Lega e Forza italia bisticciano ancora sul ddl Concorrenza e il M5S scopre l’arte. Contemporanea: il tesoriere Cominardi, che ha condiviso in chat la foto del premier al guinzaglio di Biden, è stato ridotto a “graffitaro” da Giuseppe ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 25 maggio 2022)ano a chi? Giocano a ping pong, indossano le t-shirt, si fotocopiano le dispense mentre le matricole di “Mathematical and Computing Sciences” prendono in giro quelli di Economia con lo sberleffo “sembri proprio unano”. Ed era questo il covo dei poteri forti? È atteso Marioper ricorla lezione di Alberto Alesina, il cognome doppia firma dell’economia italiana (Alesina&Giavazzi) troppo presto separata dmalasorte, la morte del professore “Alberto”. È dunque un pomeriggio “booster” di libero mercato, di modernità, mentre a Roma governo, Lega e Forza italia bisticciano ancora sul ddl Concorrenza e il M5S scopre l’arte. Contemporanea: il tesoriere Cominardi, che ha condiviso in chat la foto del premier al guinzaglio di Biden, è stato ridotto a “graffitaro” da Giuseppe ...

