Draghi finisce al guinzaglio | M5S in frantumi Di Maio sbotta contro Conte

(Di mercoledì 25 maggio 2022) L'ex Iena Dino Giarrusso sbatte la porta e se ne va. Il parlamentare europeo lascia il Movimento 5 Stelle e lo consegna a un'altra giornata di tensione interna. Tocca al leader Giuseppeil tentativo di calmare le acque, agitate non solo da Giarrusso ma anche da un post del tesoriere Giancarlo Cominardi - che posta l'immagine di un graffito che ritrae il premier Marioaldel presidente Usa Biden - da cui prende le distanze il ministro Luigi Di, mentre l'ex premier minimizza. I cinque stelle sono in subbuglio già dal mattino. "Annuncio che lascerò il Movimento 5 Stelle", dice Giarrusso, aggiungendo: "Fonderò un nuovo movimento, non solo con i fuoriusciti dal M5S ma anche con tutti quelli che sono snti, soprattutto al Sud", ma precisa di non aver "sentito Di Battista su ...

Advertising

vincenzo_tolve : QuiFinanza: Ddl concorrenza, Draghi gela tutti: “Mio governo finisce qui”. - vincenzo_tolve : Ddl concorrenza, Draghi gela tutti: “Mio governo finisce qui” – QuiFinanza - reazione : @farci_diego @AlbertoBagnai Però una domanda seria. Secondo te un senatore eletto grazie alle sue idee contro l’eur… - PAwhistleblower : @Palazzo_Chigi Ecco come finisce la vicenda del #ponteMorandi?? #M5S #Draghi - BiribissiBlog : Finisce la #pandemia e la Commissione europea torna a riproporre la sua “raccomandazione” all’Italia di aggiornare… -

In un mondo in cuiuna pandemia ed inizia una guerra, una buona notizia servirebbe come una boccata d'ossigeno in questi giorni torridi. In un recente intervento, Marioha provato a tirarci un po' su di ...Il tesoriere del M5Snella bufera. Cominardi ha postato su Instagram un murales che raffiguraal guinzaglio di Biden. Argomenti trattati Joe Biden tiene al guinzaglio Mario: il murale condiviso da ...Lascia il Movimento 5 Stelle anche l’europarlamentare Dino Giarrusso. È stato tra quelli che avevano saputo meglio interpretare l’anima più radicale del Movimento e comunicarla attraverso i media. Gia ...Un murales separa il Movimento 5 Stelle e crea una polemica riguardo i rapporti tra Mario Draghi e Joe Biden. A finire nella bufera è il tesoriere del M5S che ha postato il murales su Instagram. Joe ...