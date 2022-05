Don Matteo 13 chiude col botto | arriva lo spoiler dell’ultimissima puntata

(Di mercoledì 25 maggio 2022) . C’è grandissima attesa per l’ultimo atto della fiction in onda giovedì prossimo Nella stagione che ha visto l’addio di Terence Hill e l’ingresso di Don Massimo (interpretato dal bravissimo Raoul Bova), i colpi di scena non sono ancora terminati. Ne vedremo delle belle. L’attesa L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

FedericaBagnol3 : @RadioZetaOf ???????????? rivoglio don matteo!!?? - ChiaraGaudino5 : @emaloveswwine @OnceUponATeddy @itsme399 Io trovo abbastanza riduttivo che per osteggiare una coppia si usi sempre… - ADM_assdemxmi : RT @MarcoGranelliMI: Sono molto contento di questa scelta e nomina del nuovo presidente della CEI - Conferenza dei Vescovi italiani, Don Ma… - robreg1 : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #Auditel: #Cartabianca perde spettatori (quasi 400mila e 1 punto di share rispetto al 19 aprile), battuto da diM… - Luca_zone : RT @jonathanzacconi: Il segreto di Don Matteo? Nino Frassica. Specialmente nelle ultime edizioni, Terence Hill non aveva più un ruolo cen… -

Ascolti tv di martedì 24 maggio: la prima serata La nona puntata della fiction13 , andata in onda ieri sera, martedì 24 maggio 2022 , su Rai 1 ha raccolto davanti al video più di 5 milioni di telespettatori, conquistando ancora una volta il primo posto negli ...... ed è diventato praticamente naturale chiamarlo: per me una frequentazione che ha subito assunto il valore della sua stessa vicinanza nei confronti di ognuno, una prossimità che ha avuto ...Una primavera baciata dagli ascolti quella della prima serata di Rai 1 con Don Matteo in stato di grazia. La puntata di ieri è stata vista da 5.572.000 spettatori pari al 30.2% di share Alla fine del ...Ascolti tv martedì 24 maggio 2022: preserale e access prime time. Rai Uno: I soliti Ignoti – Il Ritorno ha catturato 4.724.000 spettatori (23.8%). Bene invece lo speciale de Le Iene sul delitto di Gar ...