Di Pietro, l'ex marito parla del figlio Alessandro: "Non è casa e chiesa"

Alessandro Iannoni ha deciso di lasciare L'Isola dei Famosi e presto tornerà in Italia dove riabbraccerà la sorellina e il padre. E proprio Giuseppe Iannoni a FanPage ha rivelato che il figlio l'ha già chiamato per dirgli che non vede l'ora di rivederlo. L'uomo ha anche fatto i complimenti a Carmen Di Pietro per come ha cresciuto Alessandro: "Mi ha reso orgoglioso, suo mamma ha fatto un bel lavoro". 

Giuseppe Iannoni: "Alessandro non è un ragazzo casa e chiesa". "Gli ho detto che, come tutte le cose, era un'occasione di crescita in più. Ogni estate ad esempio lui va in Inghilterra e lavora come cameriere, mantenendosi da solo. L'ho sempre incoraggiato, ogni esperienza lo aiuta a crescere. C'è una cosa però che ci terrei a precisare… Ci tengo a dire che ..."

