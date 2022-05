Come si possono assumere i farmaci e qual è la loro efficacia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Le modalità di presentazione dei farmaci che comunemente assumiamo, quindi non di trattamenti sofisticati per i quali comunque non è possibile cambiare, non sono tutte uguali e hanno un significato importante. Per questo bisogna seguire quanto prescritto dal medico. Capsule Quando prendiamo una capsula, queste preparazioni sono rivestite di gelatina e possono contenere qualche goccia di liquido – si parla in questo caso di capsule molli – oppure polvere e granuli – si parla in questo caso di capsule rigide. Le prime servono soprattutto per la somministrazione di vitamine liposolubili (Come la A e la E), mentre in quelle rigide sono presenti dei composti eccipienti che favoriscono la dismissione dei granuli nel tubo digerente. In questo modo si evita il più possibile la dispersione del farmaco e si ... Leggi su dilei (Di mercoledì 25 maggio 2022) Le modalità di presentazione deiche comunemente assumiamo, quindi non di trattamenti sofisticati per ii comunque non è possibile cambiare, non sono tutte uguali e hanno un significato importante. Per questo bisogna seguire quanto prescritto dal medico. Capsule Quando prendiamo una capsula, queste preparazioni sono rivestite di gelatina econtenereche goccia di liquido – si parla in questo caso di capsule molli – oppure polvere e granuli – si parla in questo caso di capsule rigide. Le prime servono soprattutto per la somministrazione di vitamine liposolubili (la A e la E), mentre in quelle rigide sono presenti dei composti eccipienti che favoriscono la dismissione dei granuli nel tubo digerente. In questo modo si evita il più possibile la dispersione del farmaco e si ...

