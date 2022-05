Calciomercato.com: “Giuntoli è interessato ad un giovane di prospettiva del Lecce” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Giuntoli Lecce HJULMAND – Il Napoli, a differenza dello scorso anno, considerando gli addii certi, a parametro zero di Insigne e Ghoulam, si è mosso in anticipo sul mercato. Alle due uscite corrispondono, in attesa dell’ufficialità che avverrà ad inizio mercato, due entrate: Kvaratskhelia e Olivera. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, per il centrocampo, oltre il riscatto di Anguissa, Giuntoli studia un colpo di prospettiva. Un calciatore da poter far crescere insieme ai compagni di reparto più esperti. Al diesse partenopeo intriga molto Morten Hjulmand, uno dei protagonisti della promozione del Lecce in Serie A. Il centrocampista danese ha giocato tutte le partite in Serie Cadetta, saltando soltanto quella col Benevento per squalifica. Per acquistarlo la cifra richiesta è ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 25 maggio 2022)HJULMAND – Il Napoli, a differenza dello scorso anno, considerando gli addii certi, a parametro zero di Insigne e Ghoulam, si è mosso in anticipo sul mercato. Alle due uscite corrispondono, in attesa dell’ufficialità che avverrà ad inizio mercato, due entrate: Kvaratskhelia e Olivera. Stando a quanto riportato da.com, per il centrocampo, oltre il riscatto di Anguissa,studia un colpo di. Un calciatore da poter far crescere insieme ai compagni di reparto più esperti. Al diesse partenopeo intriga molto Morten Hjulmand, uno dei protagonisti della promozione delin Serie A. Il centrocampista danese ha giocato tutte le partite in Serie Cadetta, saltando soltanto quella col Benevento per squalifica. Per acquistarlo la cifra richiesta è ...

