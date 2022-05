Bonus Mobilità 2022: credito d’imposta al 100% confermato (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’Agenzia delle Entrate, lo scorso 23 maggio, ha confermato il riconoscimento del 100% del credito d’imposta sulle spese sostenute per l’acquisto o il noleggio di bici e monopattini elettrici. Scopriamo insieme quali sono le novità a riguardo. Leggi anche: Bonus ristrutturazione Bagno 2022: importi, come funziona e a chi spetta la detrazione Bonus Mobilità: la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate Con il provvedimento n. 176217 del 23 maggio 2022 è stato confermato il credito di imposta al 100% per il Bonus Mobilità. L’Agenzia delle Entrate fa sapere che l’importo complessivo delle domande è inferiore al totale dei fondi stanziati: “L’ammontare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’Agenzia delle Entrate, lo scorso 23 maggio, hail riconoscimento deldelsulle spese sostenute per l’acquisto o il noleggio di bici e monopattini elettrici. Scopriamo insieme quali sono le novità a riguardo. Leggi anche:ristrutturazione Bagno: importi, come funziona e a chi spetta la detrazione: la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate Con il provvedimento n. 176217 del 23 maggioè statoildi imposta alper il. L’Agenzia delle Entrate fa sapere che l’importo complessivo delle domande è inferiore al totale dei fondi stanziati: “L’ammontare ...

