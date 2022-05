Avanzata su Severodonetsk | rinforzi in arrivo e diversivo sul mare | la situazione bellica

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Si sono appena oltrepassati i 90 giorni dall’inizio della guerra in Ucraina e le operazioni militari in questa nuova fase si sono concentrate nella regione a nord di Luhansk, dove l’esercito russo sta lentamente ma costantemente guadagnando terreno per cercare di tagliare il saliente die intrappolare le forze ucraine nella speranza, così, di InsideOver.