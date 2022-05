Aruba.it rinnova con Ducati SBK e annuncia una novità in MotoGP - News (Di mercoledì 25 maggio 2022) Per festeggiare i 10 anni di sponsorizzazione, andrà avanti almeno fino al 2024 il sodalizio tra la società di Stefano Cecconi, Aruba.it, ed il team Ducati SBK, iniziato nel 2015, che ha portato il ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 25 maggio 2022) Per festeggiare i 10 anni di sponsorizzazione, andrà avanti almeno fino al 2024 il sodalizio tra la società di Stefano Cecconi,.it, ed il teamSBK, iniziato nel 2015, che ha portato il ...

