Al via 'La Toscana che vogliamo' Per un'economia più sostenibile (Di mercoledì 25 maggio 2022) In vista dell'approvazione del nuovo programma regionale di sviluppo 2022 'La Toscana che vogliamo'fa tappa a Pisa. L'appuntamento con il percorso partecipativo, promosso dal gruppo consiliare del Pd, ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 25 maggio 2022) In vista dell'approvazione del nuovo programma regionale di sviluppo 2022 'Lache'fa tappa a Pisa. L'appuntamento con il percorso partecipativo, promosso dal gruppo consiliare del Pd, ...

Advertising

SaCe86 : Il pedofilo toscano di Tik Tok: foto e richieste pressanti a bambine dagli 8 ai 14 anni. La scoperta di una mamma… - NoiAretini : @Usltoscsudest : - PciToscana : RT @MarcoBarzanti: PCI TOSCANA: NO ALLA BASE NÉ A COLTANO NÉ ALTROVE. IL 2 GIUGNO A COLTANO (PI) INSIEME AL PCI PER DIRE NO ALLA GUERRA E A… - MarcoBarzanti : PCI TOSCANA: NO ALLA BASE NÉ A COLTANO NÉ ALTROVE. IL 2 GIUGNO A COLTANO (PI) INSIEME AL PCI PER DIRE NO ALLA GUERR… - marziani52 : Reddito di base in Svizzera: 2.200 euro al mese per tutti - QuiFinanza -