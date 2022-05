Addio ad Andrea, 18 anni, travolto da un 89enne mentre stava attraversando sulle strisce (Di mercoledì 25 maggio 2022) Andrea è stato investito venerdì sera poco dopo le 21 mentre attraversava la strada Ca’ Balbi, Vicenza, a piedi. Andrea Boschieri, 18enne di Vicenza, studente al liceo europeo Vicenza Oxford, è stato investito sulle strisce pedonali dall’auto condotta da un pensionato di 89 anni. Era la serata di venerdì 20 maggio. Il drammatico incidente è L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 25 maggio 2022)è stato investito venerdì sera poco dopo le 21attraversava la strada Ca’ Balbi, Vicenza, a piedi.Boschieri, 18enne di Vicenza, studente al liceo europeo Vicenza Oxford, è stato investitopedonali dall’auto condotta da un pensionato di 89. Era la serata di venerdì 20 maggio. Il drammatico incidente è L'articolo proviene da Leggilo.org.

