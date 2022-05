Uomini e Donne, Ida scarica Marco e Riccardo lo punzecchia: 'Ti vedo asciutto' (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo la discussione avvenuta tra Ida e Riccardo nella precedente puntata di Uomini e Donne, si è tornati sull'argomento. I due si sono ritrovati a ballare insieme ed è venuto fuori che il cavaliere tarantino si è scusato con la dama siciliana perché non era sua intenzione metterla in una difficile posizione. Ida non solo ha accettato le scuse dell'uomo, ma gli ha praticamente offerto un'altra occasione per ritornare insieme dicendoli che non è mai troppo tardi per niente! Ida, al contempo, ha deciso di mettere una pietra sopra Marco e Riccardo ha degenerato la situazione punzecchiandolo! Uomini e Donne, Marco su Riccardo: 'tutto premeditato' Marco, che era impegnato in una seduta faccia faccia con Ida ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo la discussione avvenuta tra Ida enella precedente puntata di, si è tornati sull'argomento. I due si sono ritrovati a ballare insieme ed è venuto fuori che il cavaliere tarantino si è scusato con la dama siciliana perché non era sua intenzione metterla in una difficile posizione. Ida non solo ha accettato le scuse dell'uomo, ma gli ha praticamente offerto un'altra occasione per ritornare insieme dicendoli che non è mai troppo tardi per niente! Ida, al contempo, ha deciso di mettere una pietra sopraha degenerato la situazionendolo!su: 'tutto premeditato', che era impegnato in una seduta faccia faccia con Ida ...

