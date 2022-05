Torna la Notte Bianca della Pizza. Il 1° giugno alla Multicenter di Pozzuoli musica e comicità made in Napoli (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo tre anni di assenza a causa della pandemia, il 1° giugno Torna la Notte Bianca della Pizza. L’evento, organizzato dall’Associazione “Voglio il Massimo onlus” in collaborazione con la Multicenter School e con la direzione artistica di Francesco Palmieri, vedrà salire sul palco allestito alla Multicenter di via Campana a Pozzuoli, artisti della musica e del mondo dello spettacolo. Notte Bianca della PizzaL’idea della Notte Bianca della Pizza nasce proprio nel 2019, anno in cui si è svolta la prima ... Leggi su ildenaro (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo tre anni di assenza a causapandemia, il 1°la. L’evento, organizzato dall’Associazione “Voglio il Massimo onlus” in collaborazione con laSchool e con la direzione artistica di Francesco Palmieri, vedrà salire sul palco allestitodi via Campana a, artistie del mondo dello spettacolo.L’ideanasce proprio nel 2019, anno in cui si è svolta la prima ...

