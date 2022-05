Spinazzola: 'Pensavo di non tornare più. Ma ora voglio la Conference con la Roma' (Di martedì 24 maggio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di martedì 24 maggio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Advertising

sportli26181512 : Spinazzola: 'Pensavo di non tornare più. Ma ora voglio la Conference con la Roma': Spinazzola: 'Pensavo di non torn… - Gazzetta_it : L’intervista a Leonardo Spinazzola: 'Pensavo di non tornare più. Ma ora voglio la Conference con la Roma'… -