Sindrome delle gambe senza riposo, ecco cos’è la malattia che viene attribuita a Putin: “Causa un continuo stimolo a muovere le gambe” (Di martedì 24 maggio 2022) Su Putin ormai aleggiano sospetti di varia natura sul suo reale stato di salute. Dall’ipotesi della presenza di un tumore fino al recente sintomo rilevato da un video pubblicato dal Daily Mail che ritrae Putin accanto al presidente del Tagikistan. Che cosa si vede? Uno strano e inconsueto movimento del piede sinistro che interessa tutta la gamba fino al ginocchio. E tutto fa pensare che non sia un banale gesto per sgranchirsi la gamba. Potrebbe invece essere un segnale che riconduce a una malattia chiamata “Sindrome delle gambe senza riposo”. “Una patologia che Causa un continuo stimolo a muovere le gambe, specie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Suormai aleggiano sospetti di varia natura sul suo reale stato di salute. Dall’ipotesi della predi un tumore fino al recente sintomo rilevato da un video pubblicato dal Daily Mail che ritraeaccanto al presidente del Tagikistan. Che cosa si vede? Uno strano e inconsueto movimento del piede sinistro che interessa tutta la gamba fino al ginocchio. E tutto fa pensare che non sia un banale gesto per sgranchirsi la gamba. Potrebbe invece essere un segnale che riconduce a unachiamata “”. “Una patologia cheunle, specie ...

Advertising

rossfav : RT @AisfOdv: ??Work in progress…… Una delle nostre mission e’ informare e formare la classe medica sulla Sindrome Fibromialgica e direi che… - Meira85253235 : Il magico test PCR. Eseguitelo a 40 cicli e potrete dimostrare tutto ciò che volete. COVID Vaiolo delle scimmie A… - missingsmth : RT @AisfOdv: ??Work in progress…… Una delle nostre mission e’ informare e formare la classe medica sulla Sindrome Fibromialgica e direi che… - AisfOdv : ??Work in progress…… Una delle nostre mission e’ informare e formare la classe medica sulla Sindrome Fibromialgica… - GiusyFabio2 : ??Work in progress…… Una delle nostre mission e’ informare e formare la classe medica sulla Sindrome Fibromialgica… -