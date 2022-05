Salernitana, Iervolino: 'Non so se Nicola resterà, ci incontreremo' (Di martedì 24 maggio 2022) Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, dopo i festeggiamenti per la salvezza, ha parlato del futuro dell'allenatore, Davide... Leggi su calciomercato (Di martedì 24 maggio 2022) Il presidente della, Danilo, dopo i festeggiamenti per la salvezza, ha parlato del futuro dell'allenatore, Davide...

