Roland Garros 2022: Musetti-Tsitsipas in diretta streaming e TV (Di martedì 24 maggio 2022) Il tabellone del Roland Garros 2022 sta iniziando ad entrare nel vivo e ad essere interessante. Nella giornata di oggi, martedì 24 maggio, diversi saranno i tennisti italiani a scendere in campo, tra cui Lorenzo Sonego, Jannik Sinner, Marco Cecchinato, Giulio Zeppieri e Lorenzo Musetti. Proprio su quest'ultimo che daremo maggiori dettagli del match: infatti, il 20enne di Carrara questa sera, non prima delle 20.45, sfiderà l'ostico greco Stefanos Tsitsipas. Lorenzo Musetti (n°66 ATP) rientrerà sulla terra rossa, e lo farà questa sera su quella prestigiosissima di Parigi, in seguito ai vari problemi fisici che lo hanno costretto al ritiro al Masters 1000 di Madrid contro il tedesco Alexander Zverev e successivamente al forfait sia a Roma che a Lione. D'altro canto, la testa di serie ...

