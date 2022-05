Roland Garros 2022 | match interrotti per pioggia | slittano gli italiani | tutti gli aggiornamenti

(Di martedì 24 maggio 2022) Laancora protagonista al, con idi martedì 24 maggio sospesi ea causa delle condizioni meteo. Un contrattempo destinato a cambiare il programma odierno, che prevede anche tantipronti a scendere in campo e ora destinati ad attendere negli spogliatoi un miglioramento delle condizioni climatiche. Sono in totale sette gli azzurri attesi ai rispettivi impegni oggi.: programma, orari ed ordine di gioco martedì 24 maggio con setteSportFace.

Advertising

ItaliaTeam_it : Tennista #ItaliaTeam impegnato al Roland Garros, tanti auguri a Fabio Fognini che oggi spegne 35 candeline! ??????… - sportmediaset : Trevisan vola al secondo turno del Roland Garros, male gli uomini - Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - Sport_Fair : 'Rovinato' un famoso rituale scaramantico di #Nadal Rivoluzione al #RolandGarros - TV7Benevento : Tennis: Roland Garros, esordio vincente per Medvedev - -

Debutto senza patemi per Daniil Medvedev al. Il russo, seconda testa di serie del seeding e possibile avversario di Sinner ai quarti, ha sconfitto con un triplo 6 - 2 l'argentino Facundo Bagnis, n°102 del ranking, in un'ora e ...Finisce subito il primodella carriera di Lucia Bronzetti. La tennista romagnola è stata sconfitta dalla lettone Jelena Ostapenko, numero tredici del mondo, in due set con il punteggio di 6 - 1 6 - 4 dopo un'...Parigi, 24 mag. - Esordio vincente per Daniil Medvedev al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il russo, numero 2 del mondo e seconda testa ...PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Buona la prima per Daniil Medvedev al Roland Garros. Il russo, numero due del mondo e del tabellone, approda al secondo turno dopo aver regolato con un triplice 6-2 l'ar ...