Resta bloccato su una scogliera | recuperato con un elicottero L’incredibile operazione di salvataggio in California

(Di martedì 24 maggio 2022) I soccorritori dellaHighway Patrol Golden Gate Division Air Operations hanno salvato un uomosu unadi oltre 150 metri di altezza (500 piedi). L’equipaggio dell’ha trovato l’uomo aggrappato a una parete rocciosa verticale, a circa metà di unadi 500 piedi a Daly City, in, negli Stati Uniti. Il filmato mostra un soccorritore che salta fuori dall’, lega e imbraca l’uomo intrappolato, lo porta via e lo fa atterrare in sicurezza a terra. L’uomo intrappolato è stato individuato da un pescatore locale, che ha allertato i vigili del fuoco di Daly City. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

