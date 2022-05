Renzi “Dal 15/6 raccolta firme per abolire il Reddito di cittadinanza” (Di martedì 24 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo abolire il Reddito di cittadinanza e come previsto dalla legge dal 15 giugno partirà la raccolta ufficiale di firme. Ma vogliamo soprattutto cambiare il mondo del lavoro per i più giovani. Ne parliamo stasera al Talent Garden di Roma e su Radio Leopolda”. Lo scrive su Facebook il leader di Italia Viva Matteo Renzi. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamoildie come previsto dalla legge dal 15 giugno partirà laufficiale di. Ma vogliamo soprattutto cambiare il mondo del lavoro per i più giovani. Ne parliamo stasera al Talent Garden di Roma e su Radio Leopolda”. Lo scrive su Facebook il leader di Italia Viva Matteo. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

