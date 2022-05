(Di martedì 24 maggio 2022) Si erano introdotti in una, in provincia di, poi con la minaccia di usare pistole e coltelli avevano immobilizzato e legato. A quel punto, senza essere disturbati, ...

Advertising

leggo.it

'Non ha retto al dolore' A tre mesi di distanza dalla rapina, avvenuta infiliale Unicredit di Poirino, sei uomini sono stati arrestati questa mattina all'alba dai carabinieri del capoluogo ...Sei pregiudicati sono stati arrestati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Torino, perché accusati di aver rapinato lo scorso 18 febbraiobanca Unicredit di Poirino. Dopo le indagini, condotte dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Torino, col supporto della Stazione Carabinieri di Poirino, sono stati raccolti gravi indizi a carico ... Rapinarono una banca con clienti e dipendenti immobilizzati: paura a Torino, 6 arresti Tempo di lettura < 1 minuto Clicca e condividi l'articoloROMA – Stava passeggiando tranquillamente, quando, all’improvviso, è stato afferrato alle spalle da una donna che ha tentato di portargli via i ...Si erano introdotti in una banca, in provincia di Torino, poi con la minaccia di usare pistole e coltelli avevano immobilizzato e legato clienti e dipendenti. A quel punto, senza essere ...