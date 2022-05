Rapina in banca alla "Inside Man": sei arresti nel Torinese (Di martedì 24 maggio 2022) Sono accusati di aver Rapinato, lo scorso 18 febbraio, una banca di Poirino (Torino) i sei pregiudicati arrestati questa mattina all'alba dai carabinieri del capoluogo piemontese, su richiesta della ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) Sono accusati di averto, lo scorso 18 febbraio, unadi Poirino (Torino) i sei pregiudicati arrestati questa mattina all'alba dai carabinieri del capoluogo piemontese, su richiesta della ...

