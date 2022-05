Progetto Airone | una rete integrata per il supporto degli orfani di femminicidio

(Di martedì 24 maggio 2022)è uno dei quattro progetti selezionati dal bando A braccia Aperte, promosso dall’Impresa Sociale Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa. È un programma di prevenzione, assistenza, presa in carico e curadi. Ilviene elaborato da un prestigioso partenariato guidato dall’associazione per la tutela dei bambini Il Giardino Segreto. Madrina delCristiana Capotondi. Il 25 maggio presso il Museo Orto Botanico di Roma, nella cornice della sala dell’Aranciera alle ore 15, verrà presentato il. Già dalle prime parole del video di presentazione, però, si intuisce molto: “Ogni 3 giorni un bambino o una bambina restanodi madre. Ogni 3 ...

'Ogni 3 giorni un bambino o una bambina restano orfani di madre. Ogni 3 giorni una madre e un padre restano senza una figlia' queste le frasi d'apertura del video delche si proietterà durante la conferenza stampa per la presentazione delil prossimo 25 maggio al Museo Orto Botanico di Roma (sala dell'Aranciera, ore 15.00 - 17.30). ...L'orma editore - casa editrice diche porta in Italia alcune delle voci più vive del ... Con il marchio L', invece, le pubblicazioni si rivolgono a temi dedicati al tempo libero, quali l'... Nasce il progetto Airone, per aiutare gli orfani di femminicidio Airone è uno dei quattro progetti selezionati dal bando “A braccia Aperte”, promosso dall’Impresa Sociale Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa. È un programma di ...Il 25 maggio, negli spazi dell’Orto Botanico di Roma, Il Giardino Segreto e Con I Bambini presentano il progetto Airone ...