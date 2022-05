Ostia e Acilia in vetta della classifica dei burger lovers (Di martedì 24 maggio 2022) L’hamburger piace sempre, ad ogni ora del giorno. Lo rileva Deliveroo in occasione dell’International burger Day. La passione per l’hamburger non ha limiti di orari e non manca chi si lascia travolgere dalla voglia di burger anche ad orari insoliti, al di fuori degli orari canonici di pranzo e cena. A Roma, ad esempio, c’è chi non vuole rinunciare al suo burger preferito già dalle prime ore dell’alba, tanto che il 36% degli ordini tra le 5 e le 6 del mattino sono proprio ordini di hamburger. A Cagliari è il pomeriggio intorno alle 15.00 ad essere il burger moment preferito, con un ordine di hamburger ogni 5 ordini ricevuti. ? A Busto ? Arsizio, invece, la voglia si fa sentire soprattutto nel momento pre-cena, intorno alle 18.00, ? con il 25% ... Leggi su funweek (Di martedì 24 maggio 2022) L’hampiace sempre, ad ogni ora del giorno. Lo rileva Deliveroo in occasione dell’InternationalDay. La passione per l’hamnon ha limiti di orari e non manca chi si lascia travolgere dalla voglia dianche ad orari insoliti, al di fuori degli orari canonici di pranzo e cena. A Roma, ad esempio, c’è chi non vuole rinunciare al suopreferito già dalle prime ore dell’alba, tanto che il 36% degli ordini tra le 5 e le 6 del mattino sono proprio ordini di ham. A Cagliari è il pomeriggio intorno alle 15.00 ad essere ilmoment preferito, con un ordine di hamogni 5 ordini ricevuti. ? A Busto ? Arsizio, invece, la voglia si fa sentire soprattutto nel momento pre-cena, intorno alle 18.00, ? con il 25% ...

Advertising

foodaffairs_it : Top 10 città Burger Lovers? Teramo, Ostia e Acilia. Per gli hamburger vegani Thiene, Viterbo e Bari… - RaffaellaVecch2 : RT @anderboz: Su @MessaggeroOstia la protesta di ieri in #MunicipioX per la vergogna della #RomaLido e occupazione delle opposizioni. #Roma… - marketingpmi : RT @anderboz: Su @MessaggeroOstia la protesta di ieri in #MunicipioX per la vergogna della #RomaLido e occupazione delle opposizioni. #Roma… - anderboz : Su @MessaggeroOstia la protesta di ieri in #MunicipioX per la vergogna della #RomaLido e occupazione delle opposizi… - gabrypisu : @anderboz Il X municipio di Roma e in particolare Ostia ed Acilia tagliate fuori dagli insipienza di chi gestisce.… -