Napoli-Resto d’Italia in streaming gratis? Guarda la partita in diretta (Di martedì 24 maggio 2022) Archiviato il campionato con la qualificazione in Champions League, il Napoli di Luciano Spalletti scende in campo allo Stadio Diego Armando Maradona per un’amichevole davvero speciale contro una selezione del Resto d’Italia. Si tratta dell’ultimo impegno prima del periodo di riposo che l’allenatore ha concesso ai suoi giocatori prima di ritrovarsi per la preparazione in L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 24 maggio 2022) Archiviato il campionato con la qualificazione in Champions League, ildi Luciano Spalletti scende in campo allo Stadio Diego Armando Maradona per un’amichevole davvero speciale contro una selezione del. Si tratta dell’ultimo impegno prima del periodo di riposo che l’allenatore ha concesso ai suoi giocatori prima di ritrovarsi per la preparazione in L'articolo

Advertising

tvdellosport : LA PARTITA PER L’UCRAINA ???? Non perdetevi ‘La Partita’ a sostegno dell’emergenza in Ucraina in diretta dallo Stadi… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Napoli-Resto d’Italia in streaming gratis? Guarda la partita in diretta: Archiviato il… - GuidaTVPlus : 24-05-2022 21:00 #Sportitalia Napoli-resto d'italia (diretta) #StaseraInTV - _AltroPensiero_ : RT @tvdellosport: LA PARTITA PER L’UCRAINA ???? Non perdetevi ‘La Partita’ a sostegno dell’emergenza in Ucraina in diretta dallo Stadio Dieg… - Domenico1oo777 : RT @tvdellosport: LA PARTITA PER L’UCRAINA ???? Non perdetevi ‘La Partita’ a sostegno dell’emergenza in Ucraina in diretta dallo Stadio Dieg… -