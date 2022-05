Marracash | esce il videoclip di “Dubbi”

(Di martedì 24 maggio 2022) In attesa del tour,annuncia ildi “”, estratto dall’album triplo platino “Noi, loro, gli altri”.: “Da anni mi batto per nobilitare l’intrattenimento” Con un grande tour che vede il King del Rap sul palco per 32 appuntamenti,continua a realizzare nuovi progetti e si affaccia anche al mondo dell’arte. Oggi, martedì 24 maggio, l’artista pubblicherà un nuovo video, “”, partendo dal brano estratto dal suo ultimo album certificato triplo platino “Noi, loro, gli altri”. Per l’occasione, a partire dalle ore 10:00 e fino alle ore 18:00, c/o Assab One (via Assab, 1) a Milano, sarà possibile vedere ilanimato realizzato da Tarik Berber e visitare la che presenta una selezione dei 2500 disegni, fulcro della video ...

il nuovo video, DUBBI di, brano tratto dal suo ultimo album "NOI, LORO, GLI ALTRI" ( LEGGI LA RECENSIONE ). Per l'occasione, a partire dalle ore 10 e fino alle ore 18, c/o Assab One (...Il primo disco, MC's al Cubo ,nel 1999. Il gruppo si scioglie però nel 2001 quando gli altri ... fra questi spiccano sicuramente Fabri Fibra ,, Rancore e Fedez . Sanremo 2022 non è la ... Marracash esce oggi il videoclip di "Dubbi" I biglietti precedentemente acquistati per le date indoor e per l’Arena di Verona rimarranno validi per i nuovi spettacoli. Info biglietti su www.friendsandpartners.it. Ha pochi pari la collezione di ...Marracash compie quarantatré anni. Una carriera ricca di successi e di liriche taglienti che gli anni non sembrano far invecchiare.