Marracash | disponibile il video del singolo “Dubbi” realizzato da Tarik Berber

(Di martedì 24 maggio 2022)oggi ha pubblicato un nuovo, “”, partendo dal brano estratto dal suo ultimo album certificato triplo platino “NOI, LORO, GLI ALTRI”. Per l’occasione, oggi a partire dalle ore 10 e fino alle ore 18, c/o Assab One (via Assab, 1) a Milano, sarà possibile vedere ilclip animatodae visitare la mostra (a cura di Collezione Ramo) che presenta una selezione dei 2500 disegni, ossia il fulcro dellaanimazione.ildel nuovo” è opera diQuesti lavori testimoniano il momento in cui l’idea entra nella realtà, l’intuizione dimentre si ...

Advertising

Sky Tg24

... con la regia di Francesco Venuto , il rapper si racconta in "Io sono" , in onda martedì 24 maggio alle 21 su Sky TG24 , sabato 28 alle 13.30 su Sky Arte e sempreOn Demand . ...by Deda (un pezzo non incluso nella prima parte del disco, presentato con un videosul ... Il 31 ottobre esce "Persona", l'album dicon all'interno il brano "Appartengo " Il Sangue"... Stories, “Io sono Marracash”: stasera alle 21 su Sky Tg24 Marracash oggi ha pubblicato un nuovo video, “DUBBI”, partendo dal brano estratto dal suo ultimo album certificato triplo platino “NOI, LORO, GLI ALTRI”. Per l’occasione, oggi a partire dalle ore 10 e ...È finalmente disponibile su Youtube il videoclip ufficiale del singolo LE PIETRE NON VOLANO di LUCHÈ FEAT. MARRACASH, primo brano estratto dal grande progetto discografico DOVE VOLANO LE AQUILE uscito ...