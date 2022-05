L'inchiesta di Report sulla strage di Capaci ha portato la Dia in casa di un giornalista (Di martedì 24 maggio 2022) AGI - Perquisizione della Dia su mandato della procura di Caltanissetta presso l'abitazione dell'inviato di Report Paolo Mondani e la redazione del programma. Ad annunciarlo, con un post su Facebook, il conduttore Sigfrido Ranucci. Il giornalista non è indagato e il motivo della perquisizione - dice Ranucci - sarebbe quello di "sequestrare atti riguardanti l'inchiesta di lunedì sera sulla strage di Capaci nella quale si evidenziava la presenza di Stefano Delle Chiaie, leader di Avanguardia nazionale, sul luogo dell'attentat"o. Gli investigatori sono alla ricerca di atti e testimonianze anche su telefonini e pc". "Sia nel corso delle conversazioni intercettate, che nel corso degli interrogatori da lui resi, al pubblico ministero e ai carabinieri, il collaboratore di giustizia Alberto ... Leggi su agi (Di martedì 24 maggio 2022) AGI - Perquisizione della Dia su mandato della procura di Caltanissetta presso l'abitazione dell'inviato diPaolo Mondani e la redazione del programma. Ad annunciarlo, con un post su Facebook, il conduttore Sigfrido Ranucci. Ilnon è indagato e il motivo della perquisizione - dice Ranucci - sarebbe quello di "sequestrare atti riguardanti l'di lunedì seradinella quale si evidenziava la presenza di Stefano Delle Chiaie, leader di Avanguardia nazionale, sul luogo dell'attentat"o. Gli investigatori sono alla ricerca di atti e testimonianze anche su telefonini e pc". "Sia nel corso delle conversazioni intercettate, che nel corso degli interrogatori da lui resi, al pubblico ministero e ai carabinieri, il collaboratore di giustizia Alberto ...

