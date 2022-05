La Procura di Caltanissetta smonta la “bufala” di Report sulla pista nera per l’omicidio di Falcone (Di martedì 24 maggio 2022) La Procura di Caltanissetta smentisce la pista nera. E’ una “bufala” la ridicola tesi – già da noi stigmatizzata ieri – sulla “destra” protagonista occulta della strage di Capaci, come denunciato nell’inchiesta che ieri Report ha mandato in onda in prima serata, nel giorno del trentennale del delitto di Giovanni Falcone, nella quale si sosteneva che tra i “registi” e i “mandanti” ci fosse un esponente della destra italiana, Stefano Delle Chiaie, fondatore di Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale. Una tesi costruita sulle presunte rivelazioni di un pentito e di alcuni ex funzionari di polizia: documenti andati in onda ieri sera e che hanno fatto scattare questa mattina la perquisizione della Dia su mandato della Procura di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 24 maggio 2022) Ladismentisce la. E’ una “” la ridicola tesi – già da noi stigmatizzata ieri –“destra” protagonista occulta della strage di Capaci, come denunciato nell’inchiesta che ieriha mandato in onda in prima serata, nel giorno del trentennale del delitto di Giovanni, nella quale si sosteneva che tra i “registi” e i “mandanti” ci fosse un esponente della destra italiana, Stefano Delle Chiaie, fondatore di Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale. Una tesi costruita sulle presunte rivelazioni di un pentito e di alcuni ex funzionari di polizia: documenti andati in onda ieri sera e che hanno fatto scattare questa mattina la perquisizione della Dia su mandato delladi ...

