Isola 2022, Luxuria sbotta contro Estefania: 'Ci hai preso in giro'. Lei non ci sta e attacca Roger (Di martedì 24 maggio 2022) Isola 2022, Luxuria sbotta contro Estefania: 'Ci hai preso in giro', la modella non ci sta 'Roger ammazzerebbe pur di arrivare in finale'. I naufraghi l'hanno già ribattezzata 'Estefalsia' e '... Leggi su leggo (Di martedì 24 maggio 2022): 'Ci haiin', la modella non ci sta 'ammazzerebbe pur di arrivare in finale'. I naufraghi l'hanno già ribattezzata 'Estefalsia' e '...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Ibiza hotel offre 200 euro a dipendenti che reclutano un amico. L'isola è alle prese con una carenza di personale… - wordsandmore1 : #24maggio 90° #RussiaUkraineWar, oltre #Scudetto ##isola #ThorLoveAndThunder #ancheUna #Taiwan tempo per ? Dal 24… - wordsandmore1 : #24maggio 90° #RussiaUkraineWar, oltre #Scudetto ##isola #ThorLoveAndThunder #ancheUna #Taiwan tempo per ? Dal 23… - wordsandmore1 : #24maggio 90° #RussiaUkraineWar, oltre #Scudetto ##isola #ThorLoveAndThunder #ancheUna #Taiwan tempo per ? Il 24 e… - wordsandmore1 : #24maggio 90° #RussiaUkraineWar, oltre #Scudetto ##isola #ThorLoveAndThunder #ancheUna #Taiwan tempo per ? Dal 21… -