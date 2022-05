Insulti, schiaffi e morsi: il medico di Papa Francesco indagato per anni di violenza ai danni di una paziente (Di martedì 24 maggio 2022) Roma. Solamente l’anno scorso il suo nome era automaticamente associato a quello del Santo Padre Francesco, e questo a causa dell’operazione chirurgica a cui il dottor Luigi Sofo aveva preso parte. Bergoglio in quell’occasione era stato operato al colon, come molti lettori ricorderanno. Ora, invece, il suo nome è associato a concetti quali: lesioni, maltrattamenti e accesso abusivo al sistema informatico. Il medico del Papa ora accusato di violenze verso una donna Insomma, il nome del dottor Sofo compare negli atti della procura di Roma, in un fascicolo con cui i magistrati hanno chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio nei confronti del medico. Il medico, esperto in chirurgia addominale, ha 66 anni, e la sua vittima sarebbe, come dichiarato dal Corriere della Sera, una donna con cui ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 24 maggio 2022) Roma. Solamente l’anno scorso il suo nome era automaticamente associato a quello del Santo Padre, e questo a causa dell’operazione chirurgica a cui il dottor Luigi Sofo aveva preso parte. Bergoglio in quell’occasione era stato operato al colon, come molti lettori ricorderanno. Ora, invece, il suo nome è associato a concetti quali: lesioni, maltrattamenti e accesso abusivo al sistema informatico. Ildelora accusato di violenze verso una donna Insomma, il nome del dottor Sofo compare negli atti della procura di Roma, in un fascicolo con cui i magistrati hanno chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio nei confronti del. Il, esperto in chirurgia addominale, ha 66, e la sua vittima sarebbe, come dichiarato dal Corriere della Sera, una donna con cui ...

