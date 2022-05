Inps | 1 | 19 mln famiglie con Rdc | solo a Napoli quasi 171mila nuclei

(Di martedì 24 maggio 2022) Ad aprile 2022, ibeneficiari di Reddito e Pensione di Cittadinanza sono stati 1,19 milioni in totale(1,09 milioni RdC e 103mila PdC), con 2,65 milioni di persone coinvolte e un importo medio erogato a livello nazionale di 561 euro. Lo rileva l’nell’Osservatorio sul Reddito di cittadinanza sottolineando che nel mese la spesa e’ stata di 668 milioni di euro. La gran parte dellerisiede al Sud e nelle Isole con 783.924e 1.851.446 persone coinvolte (590,61 l’importo medio in queste Regioni). La platea dei percettori di reddito e di pensione di cittadinanza – sottolinea l’– è composta da 2,31 milioni di cittadini italiani, 238mila cittadini extra comunitari con permesso di soggiorno UE e90mila cittadini europei. Per i ...

Advertising

fisco24_info : Inps: ad aprile 1,19 mln famiglie con reddito di cittadinanza: Hanno percepito in media 561 euro. Nel mese spesi 66… - iconanews : Inps: ad aprile 1,19 mln famiglie con Rdc, 561 euro medi - fisco24_info : Inps: ad aprile 1,19 mln famiglie con Rdc, 561 euro medi: Nel mese spesi 668 milioni - alfio214 : @Lella562 @LaStampa con repubblica espresso e altri gruppo gedi agnelli con oltre 10 milioni di debiti con l INP… - fisco24_info : Inps: ad aprile 45,7 mln ore cig, -77% su anno: -18,4% su marzo -

Agenzia ANSA

: ad aprile 1,19famiglie con Rdc, 561 euro medi Ad aprile 2022, i nuclei beneficiari di Reddito e Pensione di Cittadinanza sono stati 1,19 milioni in totale (quasi 1,09 milioni RdC e 103mila ...Lo rileva l'nell'Osservatorio sul Reddito di cittadinanza sottolineando che nel mese la spesa è stata di 668 milioni di euro. La gran parte delle famiglie risiede al Sud e nelle Isole con 783. Inps: ad aprile 1,19 mln famiglie con Rdc, 561 euro medi - Economia Ad aprile 2022, i nuclei beneficiari di Reddito e Pensione di Cittadinanza sono stati 1,19 milioni in totale(quasi 1,09 milioni RdC e 103mila PdC), con 2,65 milioni di persone coinvolte e un importo m ...Rosato: "Dal 15 giugno partiamo per la raccolta di firme per l’abolizione del reddito di cittadinanza. Strumento sbagliato, va riscritto tutto. Siamo al paradosso che spendiamo un sacco di soldi ma ci ...