Inghilterra: due "italiani" convocati per la Nations League

Le scelte del CT inglese che per affrontare gli azzurri si affiderà a due "italiani" come Abraham e Tomori Gareth Southgate ha ufficializzato la lista dei convocati dell'Inghilterra per i prossimi impegni in Nations League. Tra i convocati anche due calciatori che giocano in Serie A: si tratta di Tomori del Milan e Abraham della Roma. Di seguito il resto dei calciatori che affronteranno l'Italia in Nations League: Confirming your #ThreeLions squad for our upcoming #NationsLeague fixtures! ?— England (@England) May 24, 2022 Portieri: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley), Aaron Ramsdale (Arsenal) Difensori: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Wolverhampton), Marc Guehi (Crystal Palace), ...

