Il Comune di Roma si arrende sulle strade: non sa gestirle e lascia il compito ad altri (Di martedì 24 maggio 2022) Anas in soccorso delle strade colabrodo della Capitale in vista del Giubileo. Quello della viabilità è solo uno dei temi trattati ieri dal sindaco Roberto Gualtieri durante il suo intervento sulla legge di riforma dei poteri di Roma Capitale in commissione capitolina "Roma Capitale, statuto e innovazione". La proposta di legge per il nuovo ordinamento di Roma Capitale è in via di definizione in Parlamento. «C'è un testo depositato oggi (ieri, ndr) in commissione Affari costituzionali che prevede la riforma dell'articolo 114 della Costituzione e poi c'è un lavoro sull'attuazione del 114 con un intervento di natura legislativa. In corso anche un lavoro bilaterale con la Regione Lazio per il trasferimento di alcune competenze dalla Regione proprio con una legge regionale». «Abbiamo 39 emendamenti al momento - ha detto ... Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Anas in soccorso dellecolabrodo della Capitale in vista del Giubileo. Quello della viabilità è solo uno dei temi trattati ieri dal sindaco Roberto Gualtieri durante il suo intervento sulla legge di riforma dei poteri diCapitale in commissione capitolina "Capitale, statuto e innovazione". La proposta di legge per il nuovo ordinamento diCapitale è in via di definizione in Parlamento. «C'è un testo depositato oggi (ieri, ndr) in commissione Affari costituzionali che prevede la riforma dell'articolo 114 della Costituzione e poi c'è un lavoro sull'attuazione del 114 con un intervento di natura legislativa. In corso anche un lavoro bilaterale con la Regione Lazio per il trasferimento di alcune competenze dalla Regione proprio con una legge regionale». «Abbiamo 39 emendamenti al momento - ha detto ...

