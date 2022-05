Il chirurgo che ha rimosso il tumore di Fedez: “Si può vivere bene come dimostra Federico” (Di martedì 24 maggio 2022) Il chirurgo che ha operato Fedez asportando il tumore spiega al Corriere della Sera che l’intervento è stato complesso, precisando le parole di ieri del cantante. Durante la conferenza stampa per la presentazione di Love Mi Fedez ha confidato i risultati dell’esame istologico, risultati che gli hanno fatto tirare un ulteriore sospiro di sollievo, riferendo che il suo tumore è molto raro, è quello di Steve Jobs, ma lui ha avuto più fortuna. Non solo fortuna perché il tumore non ha preso linfonodi e non aveva sviluppato metastasi, quindi nessuna chemioterapia da fare. Fedez ha spiegato cosa gli hanno rimosso durante l’operazione durata 6 ore. E’ Massimo Falconi, direttore del Centro del pancreas dell’ospedale San Raffaele di Milano, che con la sua equipe ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 24 maggio 2022) Ilche ha operatoasportando ilspiega al Corriere della Sera che l’intervento è stato complesso, precisando le parole di ieri del cantante. Durante la conferenza stampa per la presentazione di Love Miha confidato i risultati dell’esame istologico, risultati che gli hanno fatto tirare un ulteriore sospiro di sollievo, riferendo che il suoè molto raro, è quello di Steve Jobs, ma lui ha avuto più fortuna. Non solo fortuna perché ilnon ha preso linfonodi e non aveva sviluppato metastasi, quindi nessuna chemioterapia da fare.ha spiegato cosa gli hannodurante l’operazione durata 6 ore. E’ Massimo Falconi, direttore del Centro del pancreas dell’ospedale San Raffaele di Milano, che con la sua equipe ...

