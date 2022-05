Advertising

Agenparl : CM ICS - ICS E ANCI PRESENTANO IL BANDO “SPORT MISSIONE COMUNE” E IL PRODOTTO FINANZIARIO “SPORT VERDE COMUNE”: NUO… - AnciLiguria : ??Commissione #Sport di Anci Liguria, presieduta dal vicesindaco di #Arcola @GianlucaTinfena, per la presentazione d… -

Tiscali

Con queste iniziative,- spiega una nota - forniscono a tutti i Comuni e le Città Metropolitane, che intendono investire nello Sport, gli strumenti, anche in chiave di supporto tecnico, in ...Il documento al quale hanno collaborato anche UNHCR eha il duplice obiettivo 'di formare e ... che a Trieste si occupa di accoglienza come presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà (). ... ICS e ANCI presentano il bando 'Sport missione comune' (ANSA) - ROMA, 24 MAG - L'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) annunciano l'apertura del ...