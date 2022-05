I cinque bulli che insultano un 15enne disabile e gli sputano addosso a Firenze (Di martedì 24 maggio 2022) Lo hanno costretto a consegnargli una sigaretta, poi – dopo essersi assicurati con una perquisizione che fosse davvero l’unica che aveva con sé – lo hanno coperto di insulti e sputi, in cinque contro uno. La vittima è un ragazzino disabile di 15 anni, con problemi fisici e visivi. Secondo quanto riferisce La Nazione, sarebbe stato aggredito domenica scorsa intorno alle 19 a Firenze. Tornato a casa in lacrime e sotto choc per quanto accaduto, avrebbe raccontato tutto alla madre, poi corsa dai carabinieri per esporre denuncia. “Non è la prima volta che succede”, avrebbe riferito la donna. Per cercare di proteggerlo, i genitori avrebbero iscritto il figlio a un istituto privato in un quartiere diverso, ma a quanto pare non è bastato ad evitargli atti di bullismo simili. Si era fermato su un muretto nella zona ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Lo hanno costretto a consegnargli una sigaretta, poi – dopo essersi assicurati con una perquisizione che fosse davvero l’unica che aveva con sé – lo hanno coperto di insulti e sputi, incontro uno. La vittima è un ragazzinodi 15 anni, con problemi fisici e visivi. Secondo quanto riferisce La Nazione, sarebbe stato aggredito domenica scorsa intorno alle 19 a. Tornato a casa in lacrime e sotto choc per quanto accaduto, avrebbe raccontato tutto alla madre, poi corsa dai carabinieri per esporre denuncia. “Non è la prima volta che succede”, avrebbe riferito la donna. Per cercare di proteggerlo, i genitori avrebbero iscritto il figlio a un istituto privato in un quartiere diverso, ma a quanto pare non è bastato ad evitargli atti dismo simili. Si era fermato su un muretto nella zona ...

