Hall of Fame Figc, Lukaku dà buca alla cerimonia: ha perso l'aereo (Di martedì 24 maggio 2022) Invitato, premiato. Ma assente. Romelu Lukaku, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha dato 'buca' alla cerimonia del suo ingresso ufficiale in Hall of Fame Figc, che ha avuto luogo al Salone del Cinquecento a Palazzo Vecchio. Il motivo? Un volo perduto.

