Giro d’Italia 2022, Wladimir Belli: “Carapaz favorito, Nibali può inventare. Vorrei Pozzovivo sul podio, ma è difficile” (Di martedì 24 maggio 2022) Oggi potrebbe essere una delle tappe decisive dell’edizione 105 del Giro d’Italia. Si dà il via alla terza settimana, dopo il giorno di riposo, e per i corridori si prospetta una stage molto impegnativa: la Salò-Aprica che annovera erte di un certo rilievo per la storia del Giro come il Passo del Mortirolo e la la salita di Santa Cristina, senza contare l’ascesa di Goletto di Cadino (20 km al 6,2% con punte del 12%) e lo strappo di Teglio (5,6 km all’8,2%). Si riprende con l’alfiere della INEOS Grenadiers, Richard Carapaz, in Maglia Rossa a precedere di 7? l’australiano Jai Hindley (BORA – hansgrohe) e di 30? il portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates) di 30?. In casa Italia si può sorridere per i piazzamenti dei veterani Domenico Pozzovivo (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) quinto a 1:01 e di ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) Oggi potrebbe essere una delle tappe decisive dell’edizione 105 del. Si dà il via alla terza settimana, dopo il giorno di riposo, e per i corridori si prospetta una stage molto impegnativa: la Salò-Aprica che annovera erte di un certo rilievo per la storia delcome il Passo del Mortirolo e la la salita di Santa Cristina, senza contare l’ascesa di Goletto di Cadino (20 km al 6,2% con punte del 12%) e lo strappo di Teglio (5,6 km all’8,2%). Si riprende con l’alfiere della INEOS Grenadiers, Richard, in Maglia Rossa a precedere di 7? l’australiano Jai Hindley (BORA – hansgrohe) e di 30? il portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates) di 30?. In casa Italia si può sorridere per i piazzamenti dei veterani Domenico(Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) quinto a 1:01 e di ...

ItaliaTeam_it : CICCONE! ????? Nella 15ª tappa del Giro d’Italia Rivarolo Canavese-Cogne trionfo di Giulio Ciccone! ?? #ItaliaTeam… - giroditalia : ?? Nothing is decided, and everything is still in play. Welcome to the 3rd decisive week of the Giro d’Italia! ?? Ni… - giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - visitpinecembra : #PalùdiGiovo risplende di rosa: ???????????????? il paese natale dei campioni #FrancescoMoser e #GilbertoSimoni si prepa… - serieB123 : Giro d'Italia, il direttore Vegni: «Va esportato e promosso: da Tokyo a New York, quelle partenze da sogno»… -