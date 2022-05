Festa Scudetto Milan, il bus dell’Inter scappa e passa col rosso | VIDEO (Di martedì 24 maggio 2022) Il pullman dell'Inter, al termine della partita di 'San Siro' contro la Sampdoria, è incappato nella Festa Scudetto dei tifosi del Milan ... Il conducente, dunque, per evitare problemi ha accelerato, violando, però, le norme di circolazione. Il... Leggi su pianetamilan (Di martedì 24 maggio 2022) Il pullman dell'Inter, al termine della partita di 'San Siro' contro la Sampdoria, è incappato nelladei tifosi del... Il conducente, dunque, per evitare problemi ha accelerato, violando, però, le norme di circolazione. Il...

Advertising

AntoVitiello : La festa pazza di Theo #Hernandez dopo la vittoria dello scudetto ????? - acmilan : May 23 is a special day for #ACMilan: two European cups in 1968 and 1990, our 16th Scudetto and 2007 #UCL victory!… - Gazzetta_it : Milan, torna lo striscione sfottò verso l'Inter e la Procura Federale apre un'inchiesta - hej_jegergreis : RT @Stetobald: La maglietta Pioli is on fire, una festa scudetto fuori San Siro celebrata con un cartellone con i tweet di milanisti per sf… - erikabibbix : RT @Stetobald: La maglietta Pioli is on fire, una festa scudetto fuori San Siro celebrata con un cartellone con i tweet di milanisti per sf… -