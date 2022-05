Far “resuscitare” digitalmente Stan Lee è un'idea terribile (Di martedì 24 maggio 2022) Marvel ha firmato un accordo per utilizzare l'immagine del leggendario fumettista scomparso nel 2018, ma forse non è il modo migliore per celebrare la sua eredità Leggi su wired (Di martedì 24 maggio 2022) Marvel ha firmato un accordo per utilizzare l'immagine del leggendario fumettista scomparso nel 2018, ma forse non è il modo migliore per celebrare la sua eredità

Advertising

GigioPiros : @ParfemR Il capolavoro di SleepyJoe è stato mettere insieme Russia, Cina, India, Pakistan,Siria, Libia ecc. Altro c… - Darksid84283103 : RT @marisconosciuti: Comunque sarebbe più credibile far resuscitare Guido e Davide rispetto ad AZZURRA LEONARDI che si fa suora. CIOÈ: htt… - crazy4whatilike : RT @marisconosciuti: Comunque sarebbe più credibile far resuscitare Guido e Davide rispetto ad AZZURRA LEONARDI che si fa suora. CIOÈ: htt… - Crez98 : RT @marisconosciuti: Comunque sarebbe più credibile far resuscitare Guido e Davide rispetto ad AZZURRA LEONARDI che si fa suora. CIOÈ: htt… - Lellina82 : RT @marisconosciuti: Comunque sarebbe più credibile far resuscitare Guido e Davide rispetto ad AZZURRA LEONARDI che si fa suora. CIOÈ: htt… -