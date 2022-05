Diritti Tv - Amazon nessun dialogo con Dazn per la stagione 2021-2024 (Di martedì 24 maggio 2022) Amazon non ha in corso alcun dialogo con Dazn per quanto riguarda i Diritti televisivi della Serie A per le stagioni 2021-2024. Il fatto che allo stato attuale tra Dazn e Amazon non siano stati avviati contatti non vuol dire che il colosso dell'e-commerce non sia interessato ai Diritti televisivi del massimo campionato di calcio italiano. Verosimilmente, infatti, Amazon potrebbe diventare protagonista della prossima asta, quella cioè per il triennio 2024/2027. Per quanto riguarda le stagioni in corso, a questo punto l'interlocutore naturale sarebbe Sky che già da qualche settimana ha avviato dei colloqui con Dazn per rimodulare la fruizione delle partite. Tra le ipotesi piu ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 24 maggio 2022)non ha in corso alcunconper quanto riguarda itelevisivi della Serie A per le stagioni. Il fatto che allo stato attuale tranon siano stati avviati contatti non vuol dire che il colosso dell'e-commerce non sia interessato aitelevisivi del massimo campionato di calcio italiano. Verosimilmente, infatti,potrebbe diventare protagonista della prossima asta, quella cioè per il triennio/2027. Per quanto riguarda le stagioni in corso, a questo punto l'interlocutore naturale sarebbe Sky che già da qualche settimana ha avviato dei colloqui conper rimodulare la fruizione delle partite. Tra le ipotesi piu ...

Advertising

AdamBeneve : @JackDeca88 @mrphelz @blackbarbiee97 @cricusix Alcuni ristoranti lavorano di più in pausa pranzo nei giorni feriali… - emabrue : Amazon smentisce il dialogo con Dazn sui diritti del calcio mentre si avvicina cda Tim decisivo - TizianaVagnoliG : RT @catlatorre: Vi consegno questo mio nuovo libro nelle vostre mani: spero siano tante, non per me ma perché racconta di diritti che tutt@… - noldorinion : Stamattina, girando per il lotrtok, vedo questo video di una ragazza che parla della serie Amazon dove si lamenta d… - beth2ely : @cricusix Regresso. Ma tutti quelli che si battono per i diritti dei lavoratori dove stanno? Ad ordinare un altro pacco Amazon -