Daniele Adani ricorda l’amico scomparso: “È morto nel sonno” (Di martedì 24 maggio 2022) Daniele Adani, nel consueto appuntamento alla BoboTV, ha voluto ricordare un caro amico morto a soli 35 anni. “È mancato improvvisamente nel sonno”, ha spiegato il calciatore. Commosso ha raccontato di questo fosse legato all’amico grazie al suo cuore grandi e ai suoi apprezzabilissimi modi di fare. Daniele Adani: chi era l’amico morto a 35 anni In compagnia di Nicola Ventola e Antonio Cassano, Daniele Adani ha parlato a BoboTV di calcio e di sport in generale, ma questa volta anche di un suo caro amico. “Questo ragazzo si chiama e si chiamerà sempre, anche se ne devo parlare al passato, Daniele Sansone. È uno di quei ragazzi che la vita porta sulla tua strada e che ... Leggi su tvzap (Di martedì 24 maggio 2022), nel consueto appuntamento alla BoboTV, ha volutore un caro amicoa soli 35 anni. “È mancato improvvisamente nel”, ha spiegato il calciatore. Commosso ha raccontato di questo fosse legato algrazie al suo cuore grandi e ai suoi apprezzabilissimi modi di fare.: chi eraa 35 anni In compagnia di Nicola Ventola e Antonio Cassano,ha parlato a BoboTV di calcio e di sport in generale, ma questa volta anche di un suo caro amico. “Questo ragazzo si chiama e si chiamerà sempre, anche se ne devo parlare al passato,Sansone. È uno di quei ragazzi che la vita porta sulla tua strada e che ...

Advertising

MMilanistaMedio : @il_Terz Sara fama si aggiunge alla lunghissima lista di difensori dribblati da Inzaghi, insieme a gente del calibr… - PaoloACM94 : @tuskatore Sara Gama che si fa sverniciare in velocità da Pippo Inzaghi come un Daniele Adani qualunque - gasci8 : @Mickey4Mars @Luna_di_Venezia @faberskj Adani si chiama Daniele, non Gabriele, che c'entra Adani? Lele non lo metto… -